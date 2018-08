Genug Lehrer für weniger Schüler im Burgenland

An Lehrern wird es Burgenlands Schülern beim Schulstart am kommenden Montag nicht mangeln, versicherten LH Hans Niessl (SPÖ) – früher selbst Lehrer – und Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz am Donnerstagvormittag in Eisenstadt. Um das sicherzustellen, erhielten am Donnerstagnachmittag noch rund 40 Pflichtschullehrer ihre Dienstverträge. Und für alle Eventualitäten gibt es weitere Bewerber auf Abruf, wenn sich am Montag da oder dort eine Lücke auftun sollte, weil sich ein Lehrer länger krankmeldet oder eine Lehrerin überraschend den Mutterschutz anmeldet.

In Summe stehen im neuen Schuljahr 4126 Landes- und Bundeslehrer (-15 im Vergleich zum Vorjahr) vor 32.333 Schülern (-146) von der Volksschule bis zur HTL. 2685 Kinder beginnen heuer als Taferlklassler ihre Schullaufbahn. Die Zahl der Schüler in den ideologisch umfehdeten Neuen Mittelschulen (NMS) sei stabil, wies Zitz Behauptungen einer Abwanderung in Richtung AHS-Unterstufe zurück. Zudem glänze das Burgenland mit 70 Prozent Bundeslehrern mit dem „bei weitem höchsten Einsatz in NMS“.