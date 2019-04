Gemüse im Glas vom Prinzen

Seine Wurzeln hat Hagenauer in Markt Allhau, wo auch sein landwirtschaftlicher Betrieb ist. Schon in den 1970-er Jahren habe die Familie den Gemüseanbau organisiert. Gemeinsam mit dem Wiener Traditionsunternehmen Staud wurde die Ware verarbeitet. 1995 übernahmen Hagenauer und Staud die Genossenschaft und gründeten die Südobst Obst- und GemüseveredelungsgmbH.

Essiggurkerl, Pfefferoni und andere Raritäten gedeihen eher im Seewinkel, deshalb hat er dort seine Felder. „Das Klima und die Grundvoraussetzungen sind im Norden ideal“, sagt Hagenauer. Mit der Marke „Gurkenprinz“ startete das Unternehmen durch und wurde bekannt. Die Gläser mit den Gemüsespezialitäten und dem Prinzen sind heute in vielen Supermärkten und Delikatessen-Läden zu finden. „25 Prozent unserer Produktion exportieren wir ins Ausland – vor allem in unsere Nachbarländer, aber auch nach Kanada“, sagt Hagenauer.

Trotzdem ist die Regionalität heute wichtiger denn je. „Als wir begonnen haben, hat es die Kunden noch nicht so interessiert wie heute“, sagt Hagenauer.

Er hält an der Produktion in Österreich fest und will wieder eine eigene „Kultur“ für das heimische Gemüse schaffen. „Ein gutes Lebensmittel darf auch was kosten“, sagt der Landwirt. Derzeit beginnt die Produktion von Bio-Gurkerln im Seewinkel. „Es sind familiäre Betriebe, wo die ältere Generation noch das Wissen der Gurkerl-Produktion hat und das wird an die Jungen weitergegeben“, sagt Hagenauer. Trotz der Knochenarbeit konnte er schon einige Bauern überzeugen, zurück zu den Wurzeln zu gehen. So würden Traditionen bewahrt und durch die jungen Landwirte frische Zugänge gefunden. „Für den Handel muss klar sein, es ist etwas besonderes und nur begrenzt verfügbar“, sagt Hagenauer.