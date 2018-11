"Gemma sondeln": Die (illegale) Lust am Suchen

Die Sonne scheint noch warm durch das Blätterdach, unter den Schuhen knacken zerbrechende Äste. Gestört wird die Idylle im Wald nur durch das rhythmische Piepen zweier Metalldetektoren. Die Geräte gehören Stefan T. und Ernst M. (Namen von der Redaktion geändert), zwei Schatzsucher aus dem Burgenland – oder Grabräuber, je nachdem, welchen Standpunkt man einnimmt.

Vor zwei Jahren haben die beiden mit ihrem Hobby begonnen. Seit damals führt es sie regelmäßig in die Wälder und auf die Felder des Südburgenlandes, im Vorfeld wird eingehend recherchiert. „Wir unterhalten uns mit Ortsansässigen oder suchen im Internet nach alten Fotos oder Luftaufnahmen, um frühere Stellungen des Zweiten Weltkrieges ausfindig zu machen“, sagen die beiden beim Fototermin mit dem KURIER. Ihren Namen wollen sie nicht in der Zeitung lesen. Denn das, was sie tun, ist illegal.

„Erwischen darf ich keinen von denen, es handelt sich immer um zwei Tatbestände: Besitzstörung und Diebstahl“, sagt dazu auf KURIER-Anfrage der ob des Themas hörbar verärgerte burgenländische Landesarchäologe Hannes Herdits. Denn die Zahl der Menschen, die in ihrer Freizeit mit Metalldetektoren auf die Suche nach alten Gegenständen gehen, nimmt immer mehr zu. „Ich werde vor allem an Wochenenden oft von Bauern angerufen, die mich fragen, warum auf ihrem Acker Menschen unterwegs sind und etwas suchen.“ Genehmigungen dafür liegen in den seltensten Fällen vor. Auch deshalb, weil ein abgeschlossenes Archäologiestudium Voraussetzung ist, um einen sogenannten Prospektionsbescheid zu erhalten.

„Jeder Staatsbürger hat das Recht zu finden und soll Funde auch melden. Aber das Suchen erfordert einen Bescheid“, sagt Herdits. Schließlich könne man nicht einfach so nach Belieben fremde Grundstücke betreten und nach historischen Gegenständen suchen. „Alles, was unter der Erd- oder der Wasseroberfläche ist, ist Archäologie“, betont der Landesarchäologe. Für ihn gibt es zwei Sorten von Menschen, die dieses Hobby betreiben: „Auf der einen Seite geschichtlich interessierte Menschen, die ihre Umgebung aufmerksam beobachten und uns immer wieder etwas melden. Diese Menschen tragen etwas zum Erhalt der Landesgeschichte bei“, sagt Herdits. „Auf der anderen Seite sind jene, die mit ihren Metalldetektoren herumlaufen, reines Erwerbsinteresse haben und ihre Funde dann am Flohmarkt oder im Dorotheum verkaufen wollen.“