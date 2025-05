Gemeinden geht finanziell die Luft aus

In den vergangenen fünf Jahren seien die EA für Hornstein um 20,7 Prozent gestiegen, so ÖVP-Bürgermeister Christoph Wolf . Weil sich das Land aber um fast 84 Prozent mehr davon einbehalten habe, weiß die dank vieler Firmen eigentlich wohlbestallte Gemeinde kaum mehr ein oder aus.

Beispielsweise im türkisen Hornstein und im roten Pinkafeld: In Hornstein (3.300 Einwohner) hat das Land im Vorjahr 59 Prozent der Ertragsanteile einbehalten, heuer 73 Prozent. In nackten Zahlen: Von 3,2 Millionen Euro an Ertragsanteilen erhält die Gemeinde nur noch 845.000 Euro.

Ähnlich das Bild in Neusiedl am See, Neufeld/Leitha, Güssing, Jennersdorf und Eisenstadt, wo der KURIER ebenfalls nachgefragt hat. In der Landeshauptstadt sind die EA in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, die Abzüge durchs Land (von der Landesumlage über die Sozialhilfe bis zum Musikschulpersonalaufwand) explodiert.

„Situation verschärft“

Im Vorjahr blieben von den 21 Millionen Euro Ertragsanteilen noch 7,1 Millionen, heuer nur 4,6 Mio.