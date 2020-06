Gelsenplage: „So extrem war es noch nie“

„Seit ich mich erinnern kann, war es noch nie so extrem “, sagt Fritz Tösch vom Restaurant Nyikospark in Neusiedl am See über die heurige Gelsenplage. Ab 21 Uhr nehmen die Gäste die Teller in die Hand und flüchten ins Lokal. Die Gründe für die derzeitige Gelseninvasion sieht Tösch darin, dass der Neusiedler See einen hohen Wasserstand hat, der See im Winter nicht zugefroren war und in den hohen Temperaturen. Deshalb stieg die Population der Gelsen und „die Konsumation der Gäste nimmt hingegen ab.“

Für Fritz Tösch sei jetzt die Politik gefordert. Sie müsste Maßnahmen setzen wie zum Beispiel im Deutschen Rheingau, wo Eiweißprodukte die Gelsen-Population minimieren.

Seit 2000 sind in der „Gelsenreitschule“ in Mörbisch die Insekten kein Thema mehr. „Auch wenn es uns niemand glaubt, wir spritzen kein Gift für die Vertreibung“, sagt Dietmar Posteiner, Geschäftsführer der Mörbischer Seefestspiele. Grund dafür sei, dass man vor 13 Jahren den Holzzaun rund um die Tribüne durch eine Fertigbetonwand ersetzt hat, und somit die Brutstätte für die Gelsen verloren ging. Und da sich die Gelsen nur 100 Meter von ihrer Brutstätte entfernen, hat sich das Problem von selbst gelöst. „Am Parkplatz hingegen werden wir uns weiter mit den Gelsen abmühen müssen.“ Gesprüht wird in den Garderoben der Künstler mit Hausmitteln , „denn dort haben wir sie.“