Geldbuße soll Vorstrafe ablösen

Neun Fälle von Scheinanmeldungen sind am Landesgericht Eisenstadt noch anhängig. Am 6. Februar stehen der Amtmann und die VS-Direktorin aus Markt Neuhodis wegen zweier Fälle vor Gericht. Am 17. Februar müssen sich der Klingenbacher Bürgermeister und drei weitere Angeklagte wegen 23 Scheinanmeldungen verantworten. Am 24. und 25. Februar wird der im Oktober vertagte Prozess gegen sieben Personen aus Rechnitz – darunter der Bürgermeister – fortgesetzt.

Zu Wallern und Pamhagen gibt‘s Anklagen, aber noch keinen Prozesstermin. Zu Nickelsdorf, Dt. Jahrndorf und Deutschkreutz (LBL-Präsident Bürgermeister Manfred Kölly) fehlen noch die Abschlussberichte.

Seit zwei Jahren wird gegen SPÖ-Landtagspräsident Gerhard Steier wegen vermuteter Scheinmeldungen aus seiner Zeit als Siegendorfer Ortschef ermittelt. Der Vorhabensbericht der Staatsanwaltschaft ist „noch in Bearbeitung“, sagt Sprecherin Magdalena Wehofer.