Geländeritt durch Transsylvanien

Mehr als 17.000 Kilometer haben Markus Prochazka und Bernhard Hofstätter seit April zurückgelegt. "Elf Mal waren wir in Rumänien und haben die Strecke vorbereitet", erklärt Prochazka im KURIER-Gespräch. Seit Donnerstag ist er wieder in Gurahont in Westrumänien und wartet auf die Teilnehmer der ONE-Trophy, die morgen mit ihren Geländewagen in den fünftägigen Wettbewerb starten.