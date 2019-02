„Geheimgespräch“ über Flugplatz war nur eines von mehreren

Auch das Land übt sich vorerst in Zurückhaltung: „Solange uns keine konkreten Informationen vorliegen, kommentieren wir das Projekt nicht“, heißt es aus dem Umfeld des Landeshauptmanns. Ebenso bedeckt halten sich Oberwarts Bürgermeister Georg Rosner, sein Oberschützer Amtskollege Hans Unger (beide ÖVP) sowie Riedlingsdorfs Vizebürgermeister Gerald Radasits ( SPÖ).

Die aktuelle Diskussion ins Laufen gebracht hatte Reinhard Jany ( ÖVP), Vizebürgermeister von Oberschützen. Nach dem jüngsten „geheimen“ Gespräch ging er mit einem offenen Brief an die Öffentlichkeit. Darin warnt er vor „Fluglärm und einer Beeinträchtigung der Lebensqualität“ und fordert eine Volksbefragung in den betroffenen Gemeinden.

Unterstützung erhält Jany von den Grünen, deren Landesausschuss sich geschlossen gegen das Projekt stellt. „Wir fordern Züge statt Flüge für das Südburgenland“, sagt Landtagsabgeordneter Wolfgang Spitzmüller und ruft auf, die Petition auf der Plattform www.openpetition.eu zu unterstützen. Bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe hatten das etwas mehr als 200 Personen getan.

Unterstützung für ein allfälliges Projekt im Südburgenland kommt von der Punitz Flugbetrieb GmbH., die im Ort Punitz ein Flugfeld betreibt. Geschäftsführer Reinhard Kremsner ist der Meinung, dass „die Region einen größeren Flugplatz braucht, das würde mehr Betriebe anziehen. Davon würden die Bezirke Oberwart bis Jennersdorf sowie die steirischen und ungarischen Nachbarregionen profitieren.“

Fakt ist, dass ein großer Teil der infrage kommenden Fläche zwischen Oberwart und Riedlingsdorf der Stadtgemeinde Oberwart gehört. Eine mögliche Umwidmung wäre allerdings nur in Zusammenarbeit mit dem Ministerium und dem Land möglich.