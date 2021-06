Gegen Doskozils Allmacht: Sagartz soll’s richten

Etwas aus dem üblichen Rahmen fällt auch der Landesparteitag am Freitag, bei dem Sagartz zum Landesparteiobmann und Gegenspieler vom mit absoluter Mehrheit regierenden SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil gewählt werden wird. Denn Gegenkandidaten gibt es keinen, der Parteivorstand hat ihn einstimmig als Kandidaten vorgeschlagen. Außerdem wird die Veranstaltung coronabedingt nur online stattfinden, weshalb in der Parteizentrale in Eisenstadt ein Studio aufgebaut wurde.