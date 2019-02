Gefiederte Frühlingsboten sind im Anflug

Diese Verschiebungen hätten unterschiedliche Gründe wie milde Winter oder ein besseres Nahrungsangebot. „Ein gewisses Risiko bleibt für diese Arten, wenn sie nicht ziehen“, sagt Lang. Kurze Kältephasen seien für Zugvögel aber kein Problem. „Halten die Minusgrade jedoch über eine Woche an und gibt es dazu eine gefrorene Schneedecke, dann sind sie in der Bredouille“, meint Lang. Laut ihm ist die Artenvielfalt im Nationalpark von Ende April bis Anfang oder Mitte Mai am größten. In diesem Zeitraum überschneidet sich der Aufenthalt von Arten, die nur kurz bleiben sowie von solchen, die länger oder überhaupt auf Dauer am Neusiedler See zu Hause sind.

In der Winterzeit allgegenwärtig sind Greifvögel wie Mäusebussarde, Kornweihe und Turmfalken. Die Kornweihe ist ein typischer Wintergreifvogel, Ende März verabschieden sie sich aus der Region. Weil die Serie der milden Winter immer länger wird, finden manche Arten heute bessere Bedingungen vor. „Im Vergleich zu vor 20 Jahren bleiben derzeit mehr Graugänse auch im Winter vor Ort“, sagt Lang.