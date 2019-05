Gefahr im Verzug: Polizei stoppt Reisebus mit 78 Fahrgästen

Beamte der Landesverkehrsabteilung Burgenland stoppten am Donnerstagnachmittag einen Reisebus, der mit schweren Mängeln auf der Ostautobahn A4 unterwegs war. In dem Bus befanden sich 78 Fahrgäste und zwei Chauffeure, die von einer Rundreise in der Schweiz auf dem Weg nach Serbien waren.

Die Beamten entdeckten den nicht abgesicherten, parkenden Reisebus auf der A4 auf einem Pannenstreifen. Die beiden Fahrzeuglenker zogen an einem defekten Rad die gelockerten und ausgeschlagenen Radmuttern nach, um dieses nicht zu verlieren.

"Dadurch war eine erhebliche Gefährdung für die 78 Fahrgäste und für den anderen Fahrzeugverkehr gegeben", heißt es von der Landesverkehrsabteilung. Um eine genaue Kontrolle des Reisebusses durchführen zu können, wurde der doppelstöckige Bus zum Grenzübergang Nickelsdorf eskortiert.