Gaumenfreuden aus der Hexenküche

Die Liebe und Verbundenheit zur Natur, die wurde Katharina Kuzmits wohl schon in die Wiege gelegt. Dass sie eine Karriere als „ malaHex“ – was im burgenland-kroatischen„kleine Hexe“ bedeutet – einschlagen wird, hat sich aber erst im Erwachsenenalter gezeigt. Heute ist die 30-Jährige mit fachkundigem Wissen Kräutern und Früchten auf der Spur. Das in Wald, Wiese oder im eigenen Garten in Stoob Gepflückte und Geerntete verwandelt sie in Gewürze, Sirups, Chutneys, Pestos, Marmeladen und Senf.

Aufgewachsen ist Katharina Kuzmits in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Nikitsch. „Als Jugendliche wollte ich damit aber nicht viel zu tun haben“, erinnert sich Kuzmits, die zunächst eine Ausbildung als Kindergartenpädagogin abgeschlossen hat. Die Wende kam, als eine „Pädagogenkollegin aus der Kräuterbranche“ zu Besuch in den Kindergarten gekommen ist. „Das hat mich fasziniert, dass man die Kräuter überall am Wegesrand findet.“