Gartenexperten in Neusiedl: Warum Thujen für die Biotonne sind

„Die österreichischen Gärten sind geprägt von der ehrenwerten englischen Gartenkultur, die ganz toll ist, aber einen Haken hat: Bei uns hat dieses Konzept eigentlich noch nie funktioniert“, sagt Wolf Stockinger. Gemeinsam mit Thomas Amersberger lädt er am Montag, 18. März, um 19 Uhr ins Haus im Puls in Neusiedl am See zum Vortrag „Neue Pannonische Gartenkultur – New Pannonian Style“.

Darin erzählen die beiden Gartenfreunde, warum die Thuje in unseren Breiten eigentlich „ein Fall für die Biotonne ist“, wie „Aliens“ die heimische Flora besetzt haben und angestammte Pflanzen verdrängen und welche Bäume in Zukunft gesetzt werden sollten.