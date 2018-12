Aquaponic: Garteln mit Fisch und Mehlwurm

„Ich habe Platz, um meine Projekte umzusetzen“

Nachgefragt. Stefan Saurer ist 32 Jahre und lebt in Oberwart. Hauptberuflich ist er in der Möbelbranche tätig. In seiner Freizeit entwickelt und betreibt er Aquaponic-Anlagen. Aus seinem Hobby hat sich auch ein Onlineshop entwickelt, auf dem er seine Systeme für Gemüse-, Fisch- und Insektenzucht vertreibt.

KURIER: Was macht das Landleben für Sie lebenswert?

Das Landleben bedeutet für mich vor allem Ruhe zu haben. Außerdem habe ich Platz , um meine Projekte umzusetzen und mich in der Natur zu bewegen.

Wo ist Ihr Lieblingsplatz?

Entweder auf meinen Laufstrecken rund um Oberwart oder im Garten bei meinem Aquaponic-System zwischen Pflanzen, Fischen und Insekten.

Vermissen Sie das Stadtleben?

Oberwart zählt ja schon als Stadt. Wenn ich in die Großstadt will, fahre ich auch hin, das Leben dort geht mir bestimmt nicht ab. Da ich das Glück habe, meinen Traumjob in der Umgebung zu haben, muss ich auch nicht weit pendeln. Außerdem kann ich mein Hobby nebenbei ausüben, mir geht am Land nichts ab.

Wo sehen Sie die Schwierigkeiten am Landleben?

Die Auswahl an guten Restaurants lässt zu wünschen übrig, der Großteil von meinem Freundeskreis lebt in der Stadt.