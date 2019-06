Gästeservice: So finden sich Urlauber im Südburgenland zurecht

Das Burgenland hat in diesem Bereich noch einiges aufzuholen, wie Tourismusdirektor Hannes Anton sagt: „Wir nähern uns einer flächendeckenden Abdeckung, nur das Mittelburgenland ist noch ein weißer Fleck auf der burgenländischen Online-Karte.“ Das soll sich aber bis spätestens Jahresende ändern – vielleicht sogar dank des neuen Dienstes „Regionaler Info Channel“ (R.I.C.), der am Montag in Stegersbach präsentiert wurde.