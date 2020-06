Fußballer "stürmen" Bad Tatzmannsdorf

Die Kroaten haben sich in Bad Tatzmannsdorf auf die EM vorbereitet. Und das Team der Bad Tatzmannsdorfer Touristiker hat sich gut auf die Fußballer vorbereitet. Denn die südburgenländische Gemeinde mit ihrem "grünen Gold" in Form des Kunstrasenplatzes in der Fußball Arena, ist bei Klubs in aller Welt gefragt.

"Manchen Teams mussten wir schon Absagen erteilen", sagt Peter Prisching, Hoteldirektor im Avita. Doch jene Mannschaften, die früh genug gebucht haben, verbringen ihr Trainingslager in Tatzmannsdorf. Unter ihnen ist der deutsche Bundesligist FSV Mainz 05, bei dem auch der Baumgartner Andreas Ivanschitz unter Vertrag steht. Die ukrainische Mannschaft Metallurg Donezk, der FC Rostov aus Russland, Bursaspor aus der Türkei und auch das Österreichische Nationalteam gastieren in Tatzmannsdorf.

"Die Mundpropaganda ist entscheidend", sagt Prisching, so seien bereits 40.000 Fußballer in der Arena in Tatzmannsdorf aufgelaufen. Doch nicht nur das Avita profitiert von rund 10.000 Nächtigungen, die die Kicker pro Jahr hier verbringen. Geschenkt bekommen die Kicker nichts, "sie sind Vollzahler", sagt Prisching. Kleine Betriebe haben sich auf die Gästeschicht mit den Stoppelschuhen eingeschossen.