Fußballakademie: Sturm Graz freut sich auf "Zugriff auf die größten Talente"

"Strategischer Partner" steht über dem Sturm-Graz-Logo auf der Fahne, die Dienstagvormittag auf dem Gelände der Fußballakademie Burgenland in Mattersburg gehisst wird.

Sturm Graz , Österreichs amtierender Meister und Pokalsieger, geht mit der Fußballakademie in Mattersburg eine "strategische sportliche Partnerschaft" ein, verkündeten Sportlandesrat Heinrich Dorner (SPÖ), Sturm-Graz-Präsident Christian Jauk und der interimistische BFV-Präsident Johannes Wutzlhofer am Dienstag. Seit gut einem Jahr galt der Traditionsklub aus Graz im Burgenland als Wunschpartner – manche sagen auch letzter Strohhalm – um den 14- bis 18-jährigen Fußballschülern eine neue sportliche Perspektive zu eröffnen.

Seit 2023 trainieren auch Mädchen in Mattersburg, Sturm Graz hat seit 2011 ein Frauenteam.

Nach dem Scheitern der Gespräche mit Benfica Lissabon war Sturm Graz de facto die einzige Option fürs Burgenland. Zweimal hat der KURIER im vergangenen Jahr bei Sturm Graz nachgefragt, ob‘s was wird mit der Kooperation.

Ohne den SV Mattersburg hätte es die 2009 gegründete Akademie wohl nie gegeben. Seit der Liquidation des SVM im Sommer 2020 fehlt den Nachwuchskickern, die in der HAK Mattersburg schulisch ausgebildet werden, aber ein Trägerverein für den Einstieg in den Profifußball .

Kommt das Landessportzentrum, könnte auch der Fußballverband nach Mattersburg übersiedeln, stellt BFV-Präsident Johannes Wutzlhofer in Aussicht. Das BFV-Areal in bester Eisenstädter Lage könnte verwertet werden.

Die Suche nach einem Partner für die Fußballakademie ist beendet, die Vorarbeiten für ein Landessportzentrum nahe der Akademie dauern weiter an. Angedacht waren unter anderem eine Leichtathletikanlage , ein Sportbecken und auch ein Hotel .

"Gerüchte kommentieren wir nicht", lautete jedes Mal die Antwort. Dabei – so eröffnete Landesrat Dorner am Dienstag – habe es bereits Ende 2023 erste Gespräche zwischen SPÖ-LH Hans Peter Doskozil (er fehlte am Dienstag krankheitsbedingt) und Jauk gegeben. Eisenstadt ist für den umtriebigen 59-jährigen Sturm-Präsidenten kein Neuland, der Banker ist Vorstandsvorsitzender der Bank Burgenland.

Dass dem Land mehr an der Kooperation mit Sturm gelegen ist als umgekehrt, kann man nicht nur aus der langen Verhandlungsdauer schließen. Jauk hat auch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Sturm Graz, das mit dem steiermärkischen Verband selbst eine Akademie betreibt, nichts in die burgenländische Akademie einzahlt, sondern "Know-how" und personelle Ressourcen einbringt. Die Eigentümerstruktur der Akademie (Land Burgenland und BFV) bleibe unangetastet. Jauk: "Es bleibt alles in burgenländischer Hand."