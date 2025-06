Fußball: Burgenländische Arbeitersportvereine und Fremdarbeiter

Denn kein anderes burgenländisches (Männer)-Fußballteam war besser platziert. Unmittelbar hinter dem ASV Draßburg rangierten damals der SC Neusiedl und der ASV Siegendorf.

Alles wieder paletti?

Heute, zwei Abstiege in Folge später, bereitet sich Draßburg auf eine Saison in der 2. Liga Mitte vor. Das wenige Kilometer entfernte Siegendorf will nach der eben erfolgten Verabschiedung aus der Regionalliga das Draßburger Schicksal unbedingt vermeiden und sich in der Landesliga konsolidieren.