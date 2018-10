„Fundermax“ baut neue Anlage um 24 Millionen Euro

Neudörfl„FunderMax“ erzeugt seit mehreren Jahrzehnten am Standort in Neudörfl Rohspanplatten und ist ein wichtiger Lieferant für Ökostrom und Fernwärme in der Region. Um eine möglichst ressourcenschonende und ökologisch nachhaltige Produktion zu sichern, setzt man einen weiteren entscheidenden Schritt: Das Unternehmen errichtet eine neue Holzverwertungsanlage mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 24 Millionen Euro.

Rund um die Anlage kommt es immer wieder zu Anrainerbeschwerden von Neudörfler Bürgern. Diese könnten in Zukunft aber vielleicht der Vergangenheit angehören oder zumindest weniger werden. Das lässt zumindest ein Statement des Unternehmens vermuten: „Die umfassende Verwertung von Holz wird durch die neue Holzverwertungsanlage weiter vorangetrieben und wie bisher am neuesten Stand der Technik umgesetzt. Das wird sich auch weiter positiv auf die Auswirkungen der Produktion auf die Umwelt auswirken“, heißt es.