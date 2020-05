Funcart und Draisine für das Sonnenland

Was als "rein privates Vorhaben eines Eisenbahnnarren", vor einem Jahrzehnt seinen Anfang nahm, ist heute mit knapp 40.000 Besuchern eines der wichtigsten Freizeitangebote des Burgenlandes. Die Sonnenland Draisinentour feierte am Sonntag im Magazin in Stoob ihr zehnjähriges Bestehen.

Betreiber Günther Glöckl begab sich bei dem Jubiläumsfest mit seinen Gästen nicht nur auf eine Reise in die Vergangenheit, er stellte dabei auch seine Projekte für das kommende Jahr vor.

Neben dem "Radeln auf der Schiene" werde im kommenden Frühjahr ein weiteres Freizeitprojekt gestartet: Das "sonnenland funcart". Das Fahrzeug funktioniert ohne Antrieb und wird nur mit Bremsen betätigt. "20 solcher Fahrzeuge wurden bereits angeschafft und sollen für geführte downhill-Touren eingesetzt werden", heißt es vom Betreibers. Die Strecke soll die Gäste vom Pauliberg bei Landsee bis zur alten Waldquelle in Kobersdorf führen. Die Besucher werden dafür samt Karts von einem Shuttle von Markt St. Martin aus ins steile Gelände gebracht. Unter der Aufsicht von zwei Guides soll dann die rasante Talfahrt beginnen.