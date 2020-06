Fünfähriger schoss Tante in den Kopf

Wir sind alle ganz entsetzt und können es kaum glauben." Am Dienstag herrschte in der Bevölkerung der 280-Seelen-Ortschaft Hammerteich im Mittelburgenland tiefe Betroffenheit. Der fünfjährige Mike hatte hier tags zuvor seiner Tante mit einem Flobertgewehr in den Kopf geschossen.

"Ich habe die Tante angeschossen. Es tut mir leid", rief der Bub seinem Vater zu.

Die 21-jährige Yvonne B., wird derzeit im SMZ Ost auf der Intensivstation behandelt. Sie sei stabil, schwebe aber noch immer in Lebensgefahr, heißt es.

"Weil der Hausbesitzer derzeit in einem Spital in Wien in Behandlung ist, wollten seine Kinder, Enkel und Urenkel aus Wien in dem Haus im Mittelburgenland nach dem Rechten sehen", sagt ein Ermittler. Der Bub sei gerade gemeinsam mit seinen Eltern, den Großeltern und seiner Tante im Haus des Urgroßvaters bei Tisch gesessen, als der Fünfjährige beschloss, in den ersten Stock spielen zu gehen. Seine Tante be­gleitete ihn.