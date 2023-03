Fünf Verletzte bei Kollision von vier Fahrzeugen

Mehrere Rettungsfahrzeuge, darunter eines aus dem steirischen Hartberg sowie die Polizei waren im Einsatz. Die ÖAMTC-Notarzthubschrauber „Christophorus 16“ und „Christophorus 12“ aus Graz flogen Verletzte in Spitäler. Die Feuerwehren Markt Allhau, Pinkafeld, Buchschachen sowie Oberwart waren mit Dutzenden Einsatzkräften vor Ort. Der Autobahnzubringer war für den Verkehr gesperrt.

Unfall in Donnerskirchen

Einen Unfall gab es am Sonntagnachmittag auch in Donnerskirchen (Bezirk Eisenstadt-Umgebung). Dort war ein Pkw auf der B50 aus unbekannter Ursache in den Graben geschlittert. Der Lenker und ein Beifahrer wurden mit der Rettung in die Unfallambulanz gebracht.