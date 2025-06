Führungswechsel mit positiver Bilanz in Eisenstadt

Bereits mit 1. Juli tritt Matthias Trost in den Vorstand ein. Der Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Genossenschaftsrevisor bringt langjährige Erfahrung im Raiffeisensektor mit und war zuletzt Leiter der Abteilung Strategie/IT/Beratung-Service in der RLBB. „Mit Eva Fugger und Matthias Trost werden wir gemeinsam mit Rudolf Suttner die Zukunft der Bank mit Führungsstärke und Engagement gestalten“, so Könighofer.

Das Kundendepotvolumen wuchs auf 792 Millionen Euro, der Nettoabsatz bei Wertpapieren erreichte 42 Millionen Euro. Auch die zweite grüne Anleihe der RLBB wurde 2024 erfolgreich begeben und mit dem österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet.

Ausbau von on- & offline

Im Digitalbereich wurde Bitpanda ins Raiffeisen-Online-Banking „Mein Elba“ integriert, außerdem ging die neue Junior-App an den Start. Gleichzeitig investierte die Bank 2,9 Millionen Euro in das burgenländische Filialnetz – etwa in neue Standorte in Wulkaprodersdorf und Bad Sauerbrunn.

Auch in Sachen Kundenzufriedenheit wurde die RLBB ausgezeichnet: „Österreichs größte Jury hat entschieden“, sagt Vorstandsdirektor Rudolf Suttner zum FMVÖ-Recommender-Gütesiegel 2025, das der RLBB für hervorragende Beratung verliehen wurde. Eva Fugger resümiert: „Mit einer soliden Eigenkapitalbasis und fundierter Beratungskompetenz schaffen wir die Grundlage für nachhaltiges Vertrauen und erfolgreiche Bankgeschäfte.“