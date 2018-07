Fruchtsaft-Pioniere setzen auf die Region

Martin Trummer besuchte die Obstbaufachschule in Gleisdorf. Seit vier Jahren ist der 21-Jährige im elterlichen Betrieb tätig. Er hat eine Essiglinie kreiert und ist auch in den Obst- und Weingärten des Betriebs aktiv.

KURIER:Was macht das Landleben für Sie lebenswert?

Martin Trummer: Für mich ist das Landleben ruhiger und gemütlicher – sobald ich nach Wien muss, ist es Stress pur. Schön in die Obstgärten gehen und arbeiten – Äpfel aus der Region verarbeiten – wie kann man ein schöneres Leben haben, auch wenn es manchmal heißt 70 bis 80 Stunden in der Woche zu arbeiten. Aber es ist mir lieber als 40 Stunden im Büro in Wien zu sitzen. Das wäre nichts für mich.

Wo ist Ihr Lieblingsplatz?

In unseren schönen, naturbelassenen Streuobstgärten und Weingärten, die wir biologisch bewirtschaften. Am Sonntag entspanne ich mich noch oft in den Wäldern und genieße die wunderbare Luft.

Wo sehen Sie die Schwierigkeiten am Landleben?

Wir haben eine schlechte Verkehrsanbindung und die Bevölkerung wird älter. Die Alten ziehen aufs Land und die Jungen in die Stadt, obwohl es dort auch nicht leicht ist. Sonst ist die Struktur im Bereich Güssing-Stegersbach gut, südlicher wird es schwieriger.