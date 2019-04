Freiwillige Feuerwehr: Der Nachwuchs ist gerüstet

"Alle haben bestanden“ - das konnte Bezirksjugendreferentin HBI Barbara Reitter am vergangenen Samstag in Neckenmarkt verkünden. 360 Jugendliche aus dem Bezirk stellten sich an diesem Tag dem Wissenstest der Feuerwehrjugend. Dabei mussten die Mädchen und Burschen sowohl ihr praktisches als auch ihr theoretisches Wissen in fünf Kategorien und sechs unterschiedlichen Stufen unter Beweis stellen.