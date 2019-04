Freiwillig Müll sammeln: Burgenländer schwärmen im Frühling aus

Zum Beispiel auch in Eisenstadt, wo sich am vergangenen Samstag rund 200 Personen versammelten, um achtlos weggeworfenen Müll vom Wegesrand zu entfernen. Insgesamt wurden 3.950 Kilogramm Müll, davon 310 Kilogramm Alteisen, sowie vier Autoreifen zur städtischen Kompostierungsanlage gebracht. Dort lud Bürgermeister Thomas Steiner dann zu einer gemeinsamen Jause: "Ganz besonders freut es mich, dass so viele Kinder und Jugendliche bei der Aktion dabei waren. Bewusstseinsbildung in Sachen Müllvermeidung und Bewegung an der frischen Luft kann meiner Meinung nach nie zu früh beginnen."