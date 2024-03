Freilichtmuseum: Frisch gedeckt und aufgesperrt

Wenn man in Gerersdorf bei Güssing von einer kleinen Seiten- auf eine noch kleinere Nebenstraße abbiegt und anschließend einen Hügel hochfährt, wähnt man sich kurz danach in einer anderen Welt.

Nämlich in jener unserer Vorfahren. Nirgendwo anders kann man deren Leben so hautnah nachvollziehen und miterleben wie im Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf. Im von Museumsgründer und Kurator Gerhard Kisser, seiner Frau Eveline Niederbacher-Kisser und dem umtriebigen Team rund um Wilhelm Pammer, Roman Jandrisevits und Karl Lackner liebevoll gepflegten Areal gibt es zum heurigen Saisonstart am Gründonnerstag, 28. März, einige Neuigkeiten.