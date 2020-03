Freie Fahrt in Nickelsdorf, aber nur in der Nacht

Menschenansammlung meiden, Abstand halten, häufig Händewaschen. All die Vorsichtsmaßnahmen waren am Mittwoch angesichts der Situation an der österreichisch-ungarischen Grenze auf der Ostautobahn A4 bei Nickelsdorf Makulatur. Denn am Nachmittag staute sich infolge der von Ungarn verhängten Grenzschließung für nicht-ungarische Staatsbürger die Lkw-Kolonne 55 Kilometer zurück, bei den Pkw gab die Polizei eine Gesamtlänge von 22 Kilometern an.