Freibäder in den Startlöchern

In Oberwart dauert der Badespaß bis 16. September, dafür bleiben die Türen zum Freibad dieses Wochenende noch verschlossen. "Wir öffnen erst am 6. Mai", sagt Bademeister Josef Schützenhofer. Denn meistens sind am 1. Mai noch keine Leute, weiß Schützenhofer aus Erfahrung, er bestreitet heuer seine zehnte Saison im Freibad. Hier wird zur Zeit noch alles auf Vordermann gebracht, das Wasser ist bereits seit vergangenem Donnerstag im Becken. "13 Grad haben wir zur Zeit", sagt Schützenhofer. Die Liegen werden derzeit sauber gemacht, die Duschen bekommen einen neuen Anstrich. Der Eintrittspreis wurde zum Vorjahr nicht angehoben und bleibt bei 2,50 €.

Auch in Jennersdorf hat Bademeister Eduard Kröpfl alle Hände voll zu tun. "Wir haben jetzt das Wasser eingelassen und am 1. Mai sperren wir auf", sagt der Bademeister. Für die Leute sei es schon was Besonderes, wenn das Bad aufsperrt. "Viele kommen am 1. Mai, auch wenn sie nicht ins Wasser gehen", sagt Kröpfl, der seit 1989 im Freibad arbeitet. 4,50 € kostet die Tageskarte für Erwachsene. Bis 15. September hat das Bad geöffnet.