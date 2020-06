Frauen in der Politik: Halbe-halbe als Ausnahmefall

Eine radikale Frauenpolitik verfolge man in Hirm keineswegs. "Wir machen das gemeinsam. In anderen Gemeinen wäre ich aber schon dafür, radikal zu sein, um für einen gewissen Frauenanteil im Gemeinderat zu sorgen", fügt die Sozialdemokratin hinzu.

Probleme, Frauen für den Gemeinderat zu gewinnen, gebe es in Hirm nicht. 20 Stunden pro Woche investiert etwa die 39-jährige Uschi Wallner in die Gemeindepolitik. Sie sei schon von ihrer Familie her politisch geprägt worden. Auch die 52-jährige Sofie Altenburger engagiert sich seit Jahren politisch. "Seit die Kinder groß sind und weil ich Teilzeit arbeite, geht sich das aus", sagt die SPÖ-Mandatarin. Für SP-Kandidatin Susanne Schachinger, die zwei Kinder im Alter von vier und sechs Jahren hat, sei es "schon schwierig, Familie, Job und Politik unter einen Hut zu bringen". "Aber ich will mitreden und in der Gemeinde mitgestalten. Dafür lohnt es sich." Frauen würden sich verstärkt für Interessen von Familien einsetzen. Außerdem, fügt Altenburger hinzu, hätten Frauen einen anderen Blickwinkel als Männer.

"Das heißt aber nicht, dass uns zum Beispiel der Straßenbau weniger wichtig wäre", ergänzt Posch-Gruska.

Doch warum begeistern sich gerade in Hirm so viele Frauen für Politik? "Wahrscheinlich deshalb, weil es bei uns auch durch die Zuckerfabrik immer Arbeiterinnen gegeben hat, die selbstständig waren und mitbestimmen wollten", sagen die Gemeindepolitikerinnen.

Amtsleiter und Gemeindesekretär sind in Hirm hingegen männlich. Amtsleiter Alfred Wiesinger hat mit der Frauenpower kein Problem, wie er sagt: "Die Frauen sind für die Politik genauso geeignet wie Männer."