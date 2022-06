Frauen haben es in der Krages-Hierarchie schwer

Nach dem Grund für Luissers Abgang gefragt, sagt Krages-Sprecher Leo Szemeliker, es habe „Differenzen auf persönlicher Ebene gegeben, die nicht mehr aufzulösen waren“. Mit wem, sagt er nicht. Laut KURIER-Informationen ist der Leiter der Oberwarter Chirurgie, Primarius Eduard Klug, Reibebaum.

Er ist auch Chef der Chirurgie in Güssing, zu der das Brustgesundheitszentrum gehört. Klug, so die Einschätzung eines Kollegen, sei ein ausgezeichneter Arzt, aber für die Führung eines Teams zu autoritär, „das geht heute nicht mehr“. Andere Stimmen geben zu bedenken, ob es schon autoritär sei, wenn der Chef Aufträge erteile? Klug selbst will nicht mit dem KURIER sprechen.

Wie auch immer: Die Nachfolgerin von Luisser, Susanne Wagner, hat nach wenigen Tagen das Handtuch geworfen. „Aus persönlichen Gründen“, sagt Szemeliker. Sie bleibe noch bis Ende Juni.

Die Krages schreibt die Position (wieder) neu aus und gibt eine Bestandsgarantie fĂĽr die Brustgesundheit in GĂĽssing ab.

Weg ist auch eine andere Spitzenmedizinerin: Privatdozentin Astrid Mayer, zuletzt medizinisch-wissenschaftliche Direktorin in der Krages-Zentrale, arbeitet dem Vernehmen nach nun in Wien. Mayer kam 2019, nach 20 Jahren in England, als Spitalschefin in ihre Heimatstadt Oberwart zurück. Davor leitete sie die Onkologie am Londoner Royal Free Hospital. Die medizinisch-wissenschaftliche Direktion führt nun interimistisch Gerhard Puhr. Er ist medizinischer Direktor der Krages und im Oberwarter Spital – dort hat er Mayer abgelöst.