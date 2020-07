Frauen erobern die Feuerwehr

Bei der Freiwilligen Feuerwehr im mittelburgenländischen Horitschon haben nicht nur die Männer die Hosen an. Seit Kurzem sind drei Damen im Kommando. Andrea Wessely, Sabrina Gablik und Michaela Wessely sind – trotz ihres jungen Alters – bereits Profis. Probleme mit männlichen Kollegen kennt das Trio nicht. "Wir sind teilweise seit 18,19 Jahren, also seit Beginn an, dabei (siehe Zusatzbericht), da sind die Männer schon an uns gewöhnt", erklärt Andrea Wessely.

Die 29-Jährige ist nun Sirenenbetreuerin und hat dafür zu sorgen, dass – wie es die Bezeichnung vermuten lässt – die Sirene stets funktionstüchtig ist. Schließlich müssen 83 Feuerwehrmitglieder – 19 davon sind weiblich – bei Bedarf alarmiert werden. Sobald das Alarmzeichen ertönt, gibt es kein Zurück mehr. "Da steigt der Adrenalinspiegel", sagt die 31-jährige Gruppenkommandantin Gablik, die von Beruf Krankenschwester ist. Egal ob Weihnachten, Silvester, oder ob gerade ein Familienfest im Gange ist: "Wenn es einen Einsatz gibt, dann kommen wir. Da gibt es kein Überlegen", sind sich alle Drei einig. Es könne schon vorkommen, dass man frühmorgens aus den Federn muss. "Am vergangenen Sonntag hat es um 7 Uhr bei der Tischlerei in der Nachbarortschaft Raiding gebrannt. Da überlegst du nicht, sondern setzt dich ins Auto", sagt die 25-jährige Verwalterin und Studentin Michaela Wessely.

Dass sie die gleiche Arbeit wie ihre männlichen Kollegen verrichten, stellen die drei Damen in Führungsposition ständig unter Beweis. Die knapp 200 Kilogramm schwere Löschpumpe befördern sie wie selbstverständlich aus dem Feuerwehrauto und auch bei brenzligen Einsätzen sind sie zur Stelle. Gablik ist auch als Atemschutzträgerin in Gefahrensituationen im Einsatz. So wie beim Tischlereibrand, als es galt, mögliche explosive Stoffe aus dem Gefahrenbereich zu holen. Ob sie dabei nicht manchmal Angst hat? "An das Risiko denkst du in dem Moment gar nicht."

"Man darf sich halt für nichts zu schade sein", fügt Michaela Wessely hinzu.