Frauen an der Fräsmaschine als Chance gegen Facharbeitermangel

„Man muss wirklich haargenau arbeiten in diesem Beruf“, weiß Herbert Preinsperger der den Lehrbetrieb Rotenturm leitet. In der Zerspanungstechnik (früher Dreher und Fräser) werden Maschinenbauteile aus Metall oder Plastik hergestellt. Das neue Ausbildungsangebot richtet sich an Frauen die mindestens 18 Jahre alt, beim AMS gemeldet und technisch interessiert sind. „Es gibt in diesem Bereich gute Verdienstmöglichkeiten und auch zahlreiche potenzielle Arbeitgeber in der Umgebung“, sagt Preinsperger. Die Intensivausbildung dauert 21 Monate und es werden pro Quartal maximal zwei neue Teilnehmerinnen genommen. „Es soll zu keinem punktuellen Überangebot von Facharbeitern am Arbeitsmarkt kommen“, sagt Preinsperger.