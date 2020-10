Frau durch Stiche verletzt: Anklage wegen versuchten Mordes

Die Frau hatte bei dem Vorfall Verletzungen an den Oberschenkeln, den Armen und im Halsbereich erlitten. Sie musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Der 32-Jährige war nach der Tat von den Beamten am Tatort angetroffen worden. Der Mann wurde von den Beamten festgenommen und in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht. Er befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft.

Der Verdächtige bestreitet laut Staatsanwaltschaft, etwas mit der Tat zutun zu haben. Die Frau habe sich die Verletzungen selbst zugefügt, habe der Beschuldigte den Ermittlern erklärt.