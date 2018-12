Frächter atmen auf: Mauterhöhung geringer

Die Aufregung unter den Spediteuren und Frächtern war groß angesichts der für 2019 geplanten Mauterhöhung um 6,2 Prozent für Lkw der Klasse Euro6 ( der KURIER hat berichtet). Am Mittwoch wurde bekannt gegeben, dass die Erhöhung nach Verhandlungen der Wirtschaftskammer und des Ministeriums nun doch deutlich geringer ausfallen wird.

„Knapp vier Prozent“, sagt Martin Horvath, Obmann der Sparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer, und spricht von einem „wesentlichen Verhandlungserfolg im Vergleich zum Begutachtungsentwurf“. In diesem war noch eine Erhöhung von 6,2 Prozent für Lkw der Klasse Euro6 geplant, in den anderen Euro-Klassen hätte die Erhöhung nur 2,2 Prozent betragen.