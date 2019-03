FPÖ-Petschnig und Molnár setzen bei A 3-Lückenschluss verschiedene Akzente

Unmittelbarer Anlass für die neuerlich aufgeflammte Diskussion um den Lückenschluss ist das rasche Näherrücken der Autobahn auf ungarischer Seite. Als Reaktion hat der Landtag am vergangenen Donnerstag einen einstimmigen Beschluss gefasst, wonach die Landesregierung dem Lückenschluss auf burgenländischer Seite nur zustimmen darf, sofern die betroffenen Anrainergemeinden (im Wesentlichen Klingenbach, Siegendorf, Zagersdorf, Wulkaprodersdorf, Großhöflein und Müllendorf) ihrerseits das Okay geben; was höchst fraglich ist.

Seit 2004 laufen die Asfinag-Planungen für das 10 Kilometer lange Teilstück der A 3. Kosten zuletzt: Rund 250 Millionen Euro.