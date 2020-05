„Brauchen einen anderen Tschürtz“

Warum hat FPÖ-Landesparteichef Hans Tschürtz beim Parteitag am Sonntag nur 71,4 Prozent der Stimmen erhalten, wer sind die 28 Delegierten, die im Kulturzentrum Oberschützen gegen den seit 2005 amtierenden Frontmann votierten, und was werfen die Unzufriedenen dem 53-jährigen Parteichef, aber auch seinen Stellvertretern Ilse Benkö (59,5 Prozent) und Gerhard Kovasits (53,3 Prozent), konkret vor?

Antworten auf diese Fragen erwartet sich Tschürtz bei einer Sitzung des 20-köpfigen Landesparteivorstands, am Dienstag ab 19 Uhr in Kobersdorf, bei der er die Vertrauensfrage stellen will. Ab welchem Votum er das Handtuch werfen würde, wollte Tschürtz im Vorfeld nicht sagen. Aber: Wenn ihm „maßgebliche Personen“ die Gefolgschaft verweigern, müsste er die „zweite Wahl des Rücktritts“ ins Auge fassen.

Er kenne mittlerweile die Verweigerer und werde sie am Dienstagabend „in aller Ehrlichkeit“ nach ihren Motiven fragen, sagte Tschürtz am Montag zum KURIER. Er wolle niemanden an den Pranger stellen, wundere sich aber immer noch, dass sich vor der Abstimmung niemand ans Rednerpult gewagt habe, um offen zu kritisieren.