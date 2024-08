FPÖ Burgenland will "Crime-Clowns" in den Kindergärten

Einen eher ungewöhnlichen Vorschlag zur Bekämpfung von Jugendkriminalität an Schulen hat am Dienstag die burgenländische FPÖ geliefert.

Landesparteiobmann Alexander Petschnig will "Crime-Clowns" in die Kindergärten schicken, die den Kleinsten noch vor dem Schuleintritt spielerisch vermitteln sollen, "was richtig und was falsch ist". Pantomimisch sollen die Clowns beispielsweise darstellen, dass man nicht fremde Sachen stehlen oder andere bedrohen dürfe.