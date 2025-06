Wie die Praxis von der Forschung Burgenland profitiert

Wenn von „anwendungsorientierter Forschung“ die Rede ist, bleibt es oft abstrakt. Nicht so im Burgenland. Dort sind Hochschule und Forschung Burgenland ein eingespieltes Team, das Innovationen mit direktem Nutzen für Bevölkerung, Unternehmen und die gesamte Region entwickelt. Das Ziel: Die Forschung bleibt nicht nur im Elfenbeinturm der Wissenschaft – sie zieht in Gebäude, Gemeinden, Klassenzimmer und damit in die Praxis ein.

„Unser Ziel ist es, dass Forschung wirkt“, sagt Marcus Keding, Geschäftsführer der Forschung Burgenland. Er und Gerda Füricht-Fiegl, Vizerektorin für Forschung und Innovation an der Hochschule Burgenland, verantworten gemeinsam eine Vielzahl an Projekten in ihren Häusern, die sich nah an realen Problemstellungen orientieren.