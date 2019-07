Forchtenstein: VGT kritisiert Reptilienzoo, Betreiber wehrt sich

Spinnen, Schlangen, Echsen, Frösche – im Reptilienzoo in Forchtenstein (Bezirk Mattersburg) gibt es rund 300 verschiedene Tierarten zu bewundern.

Nun übt der Verein gegen Tierfabriken, kurz VGT, Kritik an der Einrichtung: Bei einem Lokalaugenschein habe man eine „Vielzahl an Missständen und Gesetzesübertretungen“ in der Tierhaltung festgestellt, sagt VGT-Mitarbeiterin Heidi Lacroix.

Die Liste der Verstöße, die man in dem Reptilienzoo bemerkt haben will, ist laut VGT lang: von fehlenden Wasserbecken, „falscher Bodenbeschaffenheit“ und fehlenden Äste, die aus Sicht des Vereins für einige Tierarten essenziell seien, um Schutz vor potenziellen Fressfeinden zu suchen, ist u.a. die Rede.