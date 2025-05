Forchtenstein: Prüfungsausschuss blickt bei Fenstersanierung nicht durch

So steht es in einer rund 20-seitigen Sachverhaltsdarstellung , die an die Gemeindeaufsicht des Landes und die Staatsanwaltschaft Eisenstadt geschickt wurde – und dem KURIER vorliegt. Unterfertigt ist sie vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses von der Freien Liste und zwei ÖVP-Mandataren; die beiden SPÖ-Mitglieder im Prüfungsausschuss haben nicht unterschrieben.

Was in der Sachverhaltsdarstellung steht: Der Ortschef habe am 31. Jänner 2025 mehrere Aufträge zur Sanierung der Fenster am dreistöckigen Volksschulgebäude im Gesamtwert von rund 115.600 Euro vergeben. Aufträge über knapp 55.000 Euro seien bereits erteilt worden. Für die „dringliche Sanierung“ der Fenster habe es eine Bedarfszuweisung des Landes gegeben.

Die Fenster befänden sich aber „augenscheinlich“ ohnehin in gutem Zustand, der Preis für die Sanierung sei zudem viel zu hoch, heißt es in der Anzeige.