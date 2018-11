Flughafen-Vorstand Ofner ist Manager des Jahres

Burgenlands Manager des Jahres könnte die Auszeichnung ebenso gut in Niederösterreich erhalten. Denn Günther Ofner ist zwar ein waschechter Südburgenländer, aber seit weit mehr als einem Jahrzehnt beruflich fest in NÖ verankert. Seit 2011 ist der Jurist einer von zwei Vorstandsdirektoren der Flughafen Wien AG (NÖ und Wien halten je 20 Prozent, der australische Fonds Airports Group Europe S.à r.l. fast 40 Prozent, dazu kommen Mitarbeiter und Streubesitz), seit 2015 Präsident des Aufsichtsrates der Hypo NÖ. Davor war der 61-Jährige auch in verschiedenen Führungsfunktionen der EVN in Südosteuropa tätig.

Am Montagabend wurde Ofner vom Management Club Burgenland ( MC) als diesjähriger Preisträger ausgezeichnet. Wirtschaftskammer-Präsident und Laudator Peter Nemeth rühmte an Ofner, der von 1994 bis 2004 als Bewag-Vorstand auch im Burgenland an einer Schaltstelle saß, dessen außergewöhnliche „Führungsverantwortung“. Und MC-Burgenland-Präsident Rudolf Könighofer von der Raiffeisenlandesbank begründete die Kür damit, dass Ofner „den Flughafen Wien in den letzten Jahren wirtschaftlich nach vorne gebracht“ habe.