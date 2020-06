Flüchtlingsfamilie darf vorerst bleiben

Dass sich Widerstand auszahlt, zeigt sich an diesem Beispiel“, gibt sich Rainer Klien von SOS-Mitmensch überglücklich, nachdem die Abschiebung der armenischen Familie Simonyan vorerst gestoppt wurde. Wie der KURIER berichtet hat, sollte die seit 2009 in Österreich lebende Familie – die Eltern und drei Kinder im Alter von 15, 17 und 19 Jahren – schon heute, Dienstag, per Flugzeug zurück in die Kaukasus-Republik gebracht werden.

Während sich Montagfrüh an die 150 Freunde und Bekannte der Simonyans sowie Menschenrechtsaktivisten vor der Bezirkshauptmannschaft (BH) Oberwart zum Protest versammelten, kam in den Amtsräumen der BH Bewegung in die Sache. „Auf Weisung des Bundesministeriums für Inneres wurde die Schubhaft aufgehoben und die Abschiebung ausgesetzt, weil die Familie derzeit getrennt ist“, erläutert Helmut Nemeth von der BH.