Flaschenhals Mönchhof: „Leben wie im Verkehrstrichter“

„Der Verkehr vom Grenzübergang Pamhagen und den Gemeinden Wallern, St. Andrä und Frauenkirchen fährt durch und über die L303 in Richtung A4. Dazu kommen noch alle Lkw, die Gemüse liefern“, erklärt Sittinger die Situation. Der 72-jährige gebürtige Mönchhofer hat sich nach dem KURIER-Bürgergespräch mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil in Neusiedl am See an den KURIER gewandt, um auf das lokale Verkehrsproblem aufmerksam zu machen.