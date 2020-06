"Verrückt sein" als Vereinsmotto

Unter drei großen Kastanienbäumen im Gastgarten des Gemeindegasthauses in Pöttsching wird heuer William Shakespeares störrische Katharina gezähmt, im Rahmen der diesjährigen Theaterproduktion des Vereins zur Förderung von Kommunikation und Kreativität, kurz FKK.

Vereinsmitglied Jürgen Reischer, sozusagen der Theaterbeauftragte des Vereins, inszeniert „Der Widerspenstigen Zähmung“, wobei dem Zuseher viel Raum für Eigeninterpretation bleiben soll. Das Stück wurde „szenisch ergänzt und getürkt“, berichtet Reischer, „die aussagekräftigen Szenen sind gleich geblieben, der Rest ergänzt, in Frage gestellt und auseinandergenommen.“

Seine Inszenierung soll einen Weg zeigen, wie man dieses Stück sehen könnte, da sich auch Literaturkritiker über die Auslegung des populären Shakespeare-Stücks uneinig sind. Das ist heuer die nunmehr dritte Theaterproduktion des Vereins FKK, nach „Jedermann“ und „Der kleine Prinz“.

Die Premiere am kommenden Freitag, 30. August, ist schon ausverkauft, für die weiteren Vorstellungen am 6. und 7. September (Beginn ist jeweils 20.15 Uhr) sind noch Karten verfügbar. Im Vorverkauf sind die Tickets für 12 Euro ( 0650 / 480 3800), an der Abendkassa um 15 Euro erhältlich. www.fkk-poettsching.at