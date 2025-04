Fischen im Burgenland: So bekommen Sie Ihre Fischereikarte

Das klare System mit Prüfungen, Lizenzen und Vorgaben lernten unlängst auch einige Jugendliche bei einem Schnupperkurs für junge Angler, organisiert vom Fischerverein Rabnitz/Rechnitz, kennen.

Zu Beginn erhielten die Teilnehmer einen praxisnahen Einblick in die Welt des Angelns. Im Anschluss ging es ans Wasser: Am Stausee in Rechnitz konnten die Jugendlichen ihr erlerntes Wissen in die Praxis umsetzen. Und das mit Erfolg. Schon nach kurzer Zeit wurde die erste Forelle gefangen.