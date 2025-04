Doch, was macht das mit Bewohnern von diesen Gewässern, etwa den Fischen? Dieser Frage ist ein Forscherteam nachgegangen - und kam zu überraschenden Ergebnissen.

Lachse erhielten eine Dosis Clobazam

Beobachtet wurden konkret die Atlantischen Lachse (Salmo salar). Das internationale Forscherteam um Jack Brand und Michael Bertram von der Schwedischen Universität für Agrarwissenschaft in Uppsala wollte herausfinden, wie die Lachse auf die Rückstände von Arzneimitteln im Wasser reagieren. Also setzte man sie im Labor einer Dosis des in Epilepsie- und Angststörungs-Medikamenten enthaltenen Benzodiazepin-Wirkstoffs Clobazam aus und stattete sie mit Sendern aus.

Parallel dazu wurde auch eine Kontrollgruppe von Fischen, die "clean" waren bzw. keine pharmazeutischen Stoffe bekommen hatten, mit Sendern ausgestattet. Anschließend wurden die Tiere in dem schwedischen Fluss Dalälven ausgesetzt.