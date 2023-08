Bürgermeisterin aus Florida fand beim Angeln mehr als 30 Kilo Kokain

"Mein jüngerer Bruder hat ein Trümmerteil im Wasser gesehen", sagte Castor, die anlässlich des Geburtstags einer ihrer Söhne in die Keys gereist war, dem Sender "Fox 13". Die Familie näherte sich in der Hoffnung, dass der Schatten des vermeintlichen Trümmerteils Fische anlocken könnte. "Als wir näher kamen, sagte ich: 'Oh, das ist wohl ein Kokain-Paket'", schilderte die 62-Jährige - die mehr als 30 Jahre bei der Polizei in Tampa gearbeitet hat, sechs Jahre als Polizeichefin.