"Be Blessed!" zur Matura: Kirche schickt Segen aufs Handy

Die Matura steht vor der Tür – und mit ihr steigt die Nervosität bei tausenden Jugendlichen in ganz Österreich. Die Aktion "Be Blessed!" setzt genau hier an und verbindet spirituelle Begleitung mit digitaler Nähe.

Wer möchte, dass an seinen Prüfungstagen eine Kerze für ihn angezündet wird , kann sich ab sofort online dafür anmelden – die Segensgrüße kommen am jeweiligen Tag als WhatsApp-Nachricht aufs Handy.

Organisiert wird die Aktion von der katholischen und evangelischen Kirche Österreichs im Rahmen der Jugend-Initiative "Denk Dich Neu". Auch Lehrlinge können für ihre Abschlussprüfung eine Kerze "anzünden lassen". Die Kerzen werden in jeweils wechselnden Kirchen in ganz Österreich entzündet – in Eisenstadt etwa im Martinsdom und in der Kapelle des Bischofshofes.

Zsifkovics: "Ihr schafft das!"

Bischof Ägidius Zsifkovics ist einer von vielen kirchlichen Würdenträgern, die mitmachen. "Die Zeit der Matura ist eine herausfordernde Zeit für alle Maturantinnen und Maturanten", sagt er. "Ich ermutige euch, eure Talente zu entdecken, mutige Entscheidungen zu treffen und in Verbindung mit Gott zu bleiben. [...] Ihr schafft das!"