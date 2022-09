Fingierte Gutschriften kassiert: Acht Monate bedingt

Der 38-Jährigen, die sich am Montag in Eisenstadt vor einem Schöffensenat verantworten muss, wird schwerer gewerbsmäßiger Betrug zur Last gelegt. Sie soll ein burgenländisches Versorgungsunternehmen geschädigt haben.

Von 2016 bis 2018 hatte sie als Karenzvertretung in dem Unternehmen gearbeitet. Dabei soll sie Gutschriften vorgetäuscht und selbst eingestreift haben. Der Schaden: Mehr als 55.000 Euro.

„Wie haben Sie das gemacht, dass die Kunden nichts gemerkt haben“, will die Vorsitzende des Schöffensenates wissen.

Daten der Kolleginnen

Immer wieder, wenn Kolleginnen auf Pause waren, soll sich die Beschuldigte an deren Computer gesetzt und auf Kundenkonten fiktive Gutschriften eingebucht haben. Das Geld soll aber auf ihre Konten geflossen sein. Danach soll die Angeklagte die Kundenkonten aus dem Verlauf gelöscht haben.